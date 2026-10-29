Asesinan a balazos a hombre de 35 años frente a taller mecánico en San Martín de Porres

Un hombre de 35 años, identificado como David Millones, fue asesinado a balazos en la cuadra 39 de la avenida Perú, en el distrito de San Martín de Porres. El ataque ocurrió cuando la víctima se encontraba frente a un establecimiento donde había llegado para comprar repuestos para su automóvil.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, el hombre estacionó su vehículo blanco y, minutos después, una camioneta roja se detuvo cerca del lugar. De esta unidad descendió un sujeto con gorra, quien corrió hacia la víctima y abrió fuego cuando intentaba subir al asiento del copiloto.

Policía investiga el crimen y busca al atacante

Tras el atentado, agentes de la comisaría de la zona y peritos de Criminalística llegaron para realizar las diligencias. Según la información preliminar, la víctima recibió tres impactos de bala, dos de ellos en la cabeza, y fue trasladada al Hospital Cayetano Heredia, donde se confirmó su fallecimiento.

La Policía viene revisando las grabaciones de seguridad y ya tendría identificada la placa de la camioneta roja utilizada en el ataque. Comerciantes de la zona señalaron que Millones acudía con frecuencia al establecimiento para comprar repuestos. Las autoridades continúan investigando el móvil del asesinato y buscan identificar al responsable.