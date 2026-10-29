XII Encuentro de Líderes Empresariales 2026 reúne a jóvenes talentos y representantes de empresas

El XII Encuentro de Líderes Empresariales 2026 reunió a jóvenes talentos y representantes de diversas compañías con el propósito de acercarlos al sector empresarial y promover el conocimiento de las oportunidades de desarrollo en el Perú.

Durante el evento, Jimmy Pflücker, dueño de la empresa Paltarumi y Panamericana Televisión, destacó la importancia de realizar este tipo de encuentros con mayor frecuencia para que más jóvenes conozcan la historia, el presente y las perspectivas de la minería en el país.

Pflücker señaló que las universidades deberían prestar mayor atención a la formación de los estudiantes en carreras técnicas vinculadas con este sector. Asimismo, sostuvo que la minería representa un motor de la economía peruana y planteó la necesidad de impulsar la industrialización para dejar de depender únicamente de la exportación de concentrados.

IDEAS EN PROYECTOS

El empresario también resaltó la importancia de convertir las ideas en proyectos concretos y alentó a los jóvenes a asumir nuevos retos, actuar con decisión y trabajar para alcanzar sus objetivos. El encuentro permitió reunir a representantes empresariales y jóvenes interesados en conocer las oportunidades que ofrecen sectores productivos como la minería y su aporte al desarrollo económico del país.