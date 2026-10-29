Fiscalía archiva investigación contra cuatro adolescentes del caso Liceo Naval

La Fiscalía dispuso archivar la investigación contra cuatro adolescentes que inicialmente fueron incluidos en el caso Liceo Naval. Los menores se encontraban en libertad y eran investigados por haber estado en el vehículo donde ocurrió la agresión sexual denunciada.

Según la disposición fiscal, no existen pruebas suficientes ni contundentes que relacionen a los cuatro adolescentes con la autoría de la agresión sexual, ni como instigadores o cómplices. Asimismo, el Ministerio Público precisó que el solo hecho de haber estado en el vehículo no los convierte en responsables de lo ocurrido.

Investigación podría reabrirse si aparecen nuevas pruebas

La Fiscalía señaló que las indagaciones contra estos cuatro jóvenes podrían reabrirse si durante el proceso aparecen nuevos elementos que los vinculen directamente con los hechos. Por el momento, la investigación en su contra ha sido archivada.

En tanto, el proceso continúa respecto a los demás adolescentes involucrados, quienes permanecen internados en el centro de rehabilitación juvenil conocido como Maranguita. El caso continúa bajo investigación y ha generado controversia e indignación por la gravedad de la denuncia.