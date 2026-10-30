MML continúa trabajos de prevención ante la llegada del fenómeno de “El Niño”

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), bajo la gestión del alcalde Renzo Reggiardo, ha intensificado sus acciones de prevención frente al fenómeno de "El Niño" mediante la inauguración de una Sala de Crisis en el Palacio Municipal y la articulación de trabajos en zonas críticas de la capital.

Como parte de estas labores, la MML continúa de forma permanente con sus operativos de fiscalización, recuperación de espacios públicos y seguridad en el Centro Histórico de Lima.

Seguridad y orden

Ante la llega del fenómeno de “El Niño” se realiza de manera constante operativos en el Centro Histórico de Lima y zonas aledañas como el Mercado Central, Mesa Redonda, Barrios Altos y el Triángulo Grau.

Cabe señalar que, a la fecha, la comuna limeña cuneta con e despliegue de más de 1,000 agentes municipales (serenos, fiscalizadores, brigadas de rescate y la Unidad de Operaciones Especiales) apoyados por drones, cámaras corporales (bodycams) y videovigilancia para ordenar el tránsito, el comercio y la seguridad durante eventos como las procesiones del Señor de los Milagros o movilizaciones sociales.