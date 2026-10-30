Carmen de la Legua celebra el Día de la Canción Criolla con música y baile

La música y el baile marcaron la celebración por el Día de la Canción Criolla en Carmen de la Legua. Vecinos y adultos mayores se reunieron en el nuevo bulevard para disfrutar de una jornada de tradición y entretenimiento.

El espacio cuenta con áreas recreativas, juegos para niños, mobiliario urbano y zonas destinadas a la actividad física. También dispone de una explanada para realizar espectáculos y talleres.

Un espacio para compartir en comunidad

El alcalde destacó que el lugar cuenta con iluminación LED para brindar mayor visibilidad durante las noches. Asimismo, invitó a los vecinos a participar en las actividades organizadas por esta fecha.

La celebración continuará desde las 5 p. m. en otro punto del distrito, con una jarana criolla, presentaciones musicales y actividades dirigidas a los adultos mayores y jóvenes.