Feria “Perú Mucho Gusto” reúne lo mejor de la gastronomía nacional en la Costa Verde

La gastronomía peruana vuelve a ser protagonista con una nueva edición de la feria Perú Mucho Gusto, que abrió sus puertas en la explanada de la Costa Verde, en Magdalena del Mar. El evento, organizado por PromPerú, reúne a más de 140 expositores de diferentes regiones del país, quienes ofrecen una amplia variedad de platos típicos y productos representativos de la diversidad nacional.

Esta edición presenta tres espacios emblemáticos para acercar al público a la riqueza de los ecosistemas peruanos. Uno de ellos es el mercado, donde los visitantes pueden encontrar granos, frutas y productos elaborados con insumos regionales. Asimismo, el pisco cuenta con un espacio dedicado a conocer su origen, las regiones productoras y sus diferentes preparaciones. El café peruano también tiene un área de experiencias para descubrir sus variedades y posibilidades.

Entre las propuestas gastronómicas destacan preparaciones tradicionales como anticuchos, picarones, arroz con pato, carapulcra con sopa seca y otros potajes de distintas regiones. La feria también recibe a visitantes extranjeros, quienes tienen la oportunidad de probar la cocina nacional y compartir sus impresiones sobre los sabores peruanos. Durante el recorrido, varios asistentes destacaron la variedad y calidad de los platos ofrecidos.

ABIERTA HASTA EL DOMINGO

La feria Perú Mucho Gusto atiende desde las 10:00 de la mañana hasta las 10:30 de la noche y permanecerá abierta hasta el domingo 1 de noviembre. La entrada es totalmente gratuita, por lo que se convierte en una alternativa de entretenimiento y encuentro gastronómico para disfrutar en familia y conocer más sobre la diversidad culinaria del país.