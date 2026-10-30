Dos adultos mayores mueren atropellados por vehículos de carga pesada en el Callao

Dos adultos mayores murieron atropellados por vehículos de carga pesada en las últimas 24 horas en el Callao. Los accidentes ocurrieron en diferentes avenidas y han generado preocupación entre los vecinos por el tránsito de tráileres y volquetes.

Uno de los casos ocurrió en la avenida Gambetta, cerca del terminal pesquero. Las cámaras de seguridad registraron cómo un tráiler giró hacia la derecha y arrolló a un adulto mayor que intentaba cruzar la vía.

Vecinos piden restringir el tránsito de tráileres

El segundo accidente se registró cerca de la avenida Colonial, donde un volquete atropelló a un hombre de 87 años, quien falleció. Los residentes denuncian que estas unidades circulan a excesiva velocidad y no respetan a los peatones.

Ante esta situación, proponen que los vehículos de carga pesada transiten únicamente durante la madrugada. Además, recordaron que el pasado 21 de octubre una mujer murió tras ser arrollada por un tráiler cuando viajaba en una motocicleta eléctrica junto a su pareja, en la avenida Contralmirante Mora.