Asaltan violentamente a dos escolares en San Juan de Miraflores

ACTUALIZACIÓN

La madre de una de las escolares denunció que su hija recibió amenazas de muerte por parte de los presuntos delincuentes, quienes vivirían a pocas casas de su vivienda y conocerían sus horarios de salida del colegio. La familia acudió a la comisaría de Pamplona B para presentar la denuncia, pero asegura que no recibió el apoyo esperado debido a la falta de personal y movilidad policial. La mujer expresó su temor por posibles represalias y afirmó sentirse desprotegida.

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Dos escolares fueron víctimas de un violento asalto cuando regresaban a sus viviendas tras terminar su jornada escolar en la calle Ramón Guerrero, en San Juan de Miraflores. Las cámaras de seguridad captaron a dos sujetos que esperaban a sus víctimas sentados en un muro.

En las imágenes se observa cómo uno de los delincuentes sujeta a la menor de los brazos y la amenaza de muerte para exigirle su celular. Ante el temor, la estudiante lanzó el equipo al suelo, mientras su acompañante intentaba recogerlo. Sin embargo, el segundo asaltante lo golpeó y lo redujo hasta provocarle una fisura en el hombro.

Vecinos denuncian constantes robos en la zona

Según los residentes, los presuntos responsables serían dos jóvenes de 18 y 25 años, conocidos en el barrio por cometer robos. Tras el ataque, ambos escaparon hacia una vivienda cercana. Los vecinos también alertaron sobre la presencia de otras personas que merodean en mototaxis.

La madre de los escolares presentó una denuncia en la comisaría de Pamplona, pero asegura que sus hijos continúan recibiendo amenazas y temen represalias. La menor quedó tan afectada por el asalto que tiene miedo de regresar al colegio.