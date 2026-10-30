Conductor no volvería a caminar tras ataque de extorsionadores

Jorge Cueva Parra, conductor de la empresa de transporte Lipetsa, conocida como la línea del triángulo, enfrenta una difícil situación luego de ser víctima de un ataque a balazos en San Juan de Miraflores. El trabajador de 35 años permanece hospitalizado con lesiones en la columna vertebral y el pulmón. Su familia recibió un diagnóstico médico que señala que podría no recuperar la movilidad de la cintura para abajo. Ante esta situación, sus seres queridos se aferran a la fe y esperan un milagro que le permita volver a caminar.

La madre del conductor contó que los médicos le informaron que Jorge llegó al hospital sin movilidad en la parte inferior del cuerpo y con una fractura en una de las vértebras. La noticia golpeó duramente a sus familiares, quienes tenían previsto reunirse con él para celebrar el cumpleaños de un ser querido. Sin embargo, aquel encuentro familiar quedó frustrado por el violento ataque que cambió sus vidas.

Su pareja, Albina, también expresó su preocupación por el futuro de la familia, ya que Jorge era el principal sustento económico de sus hijos y de ella. Verlo postrado en una cama representa un duro golpe para sus seres queridos, quienes recuerdan al conductor como una persona alegre, trabajadora, responsable y dedicada a sus hijos. Ahora, su prioridad es acompañarlo durante su recuperación y conseguir los recursos necesarios para su tratamiento.

EMPRESA PARALIZÓ SUS LABORES

Mientras Jorge continúa hospitalizado, la empresa Lipetsa permanece paralizada debido a los constantes ataques contra sus trabajadores, en medio de la problemática de extorsiones que afecta al sector transporte. Sus familiares no pierden la esperanza de que pueda recuperar la movilidad de sus piernas y volver a su vida habitual. Asimismo, solicitan apoyo para cubrir sus gastos médicos y exigen justicia para que el ataque no quede impune.