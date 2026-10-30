Precio del balón de gas subirá nuevamente y GLP también registra alzas

El precio del balón de gas volverá a subir desde este 31 de octubre. Durante un recorrido por distintas distribuidoras, se informó que el incremento será de S/ 2.50, pese a que el producto ya había registrado otras alzas durante octubre.

Actualmente, algunos establecimientos venden el balón de gas a S/ 55, por lo que con el nuevo ajuste podría alcanzar los S/ 57.50. Los comerciantes señalaron que el incremento responde a los nuevos precios que reciben de sus proveedores.

GLP también registra incrementos

La situación también afecta a los conductores. Taxistas consultados reportaron que el GLP ha subido entre S/ 2 y S/ 3 en algunos grifos durante la última semana. Según sus testimonios, el combustible que antes costaba alrededor de S/ 6.50 ahora llega hasta los S/ 9 en determinados establecimientos.

Los transportistas también expresaron su preocupación por el impacto de estas variaciones en sus gastos diarios. A ello se suma el encarecimiento de algunos alimentos, lo que representa una mayor presión para la economía de las familias peruanas.