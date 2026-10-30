Papa León XIV en Perú: más de 1 millón de personas asistirá a misa en Base Aérea Las Palmas

Más de 1 millón 200 mil personas llegarían a la Base Aérea Las Palmas para participar en la misa que ofrecerá el papa León XIV el próximo 16 de noviembre, a las 10:30 de la mañana. Los preparativos para esta multitudinaria celebración avanzan con la construcción del altar mayor, cuya estructura registra más del 60% de ejecución. La empresa encargada del montaje espera culminar los trabajos en los próximos días para continuar con la decoración, iluminación, sonido y colocación de pantallas gigantes.

El montaje del escenario principal está a cargo del Ministerio de Defensa, que trabaja de manera coordinada con diferentes entidades públicas y privadas para garantizar el desarrollo de la actividad religiosa. Asimismo, se realizan labores de acondicionamiento de la explanada con maquinaria pesada, con el objetivo de reducir la presencia de polvo y brindar mejores condiciones a los asistentes durante la ceremonia.

Para recibir a los fieles, se han habilitado 14 puertas de acceso distribuidas en los límites de los distritos de Surco, Barranco y Chorrillos. Estos ingresos estarán abiertos desde 12 horas antes de la misa y su distribución considera las principales vías de conexión, como la Vía Expresa Sur, el Paseo de la República y la carretera Panamericana Sur. Además, el recinto contará con 37 sectores, 80 puntos de hidratación y puestos de socorro para atender cualquier emergencia.

DESPLIEGUE DE SEGURIDAD

Como parte del despliegue de seguridad y atención médica durante la visita papal, también se prepara una ambulancia aérea que permitirá brindar cobertura al recorrido y facilitar el traslado del Santo Padre en las distintas regiones que visitará. Las autoridades continúan coordinando los últimos detalles de organización para recibir a la multitudinaria cantidad de asistentes que participará en este encuentro religioso.