La Perla: atacan a balazos a repartidor de delivery de pollería

Un repartidor de delivery de la pollería El Corralito, fue atacado a balazos la noche del último viernes 30 de octubre. El hecho ocurrió en la vía auxiliar de la avenida Mamá Ocllo, en el distrito de La Perla.

El trabajador identificado como José Luis Valdera (22), recibió un impacto de proyectil en el pecho y se encuentra internado con diagnóstico reservado en el hospital Daniel Alcides Carrión, según informaron las autoridades policiales.

Ataque armado y auxilio de testigos

Testigos indicaron que dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima y abrieron fuego en seis oportunidades antes de huir por la avenida La Marina hacia el óvalo La Perla. Una vecina relató los momentos de tensión tras escuchar los disparos y presenciar cómo los residentes auxiliaron al joven para subirlo a una camioneta rumbo a un centro médico.

Peritos de Criminalística y personal del Ministerio Público acordonaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes. Durante la inspección, los especialistas señalaron que no se hallaron casquillos de bala en el lugar, por lo que se presume que los agresores habrían utilizado un revólver para cometer el ataque.

Posible móvil de extorsión

Las investigaciones quedaron a cargo de la comisaría de La Perla, desde donde las autoridades no descartan que el ataque responda a un caso de extorsión. El hecho genera gran preocupación al representar el tercer atentado registrado contra la pollería El Corralito en menos de dos semanas.