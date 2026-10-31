Extorsiones ponen en riesgo a salones de belleza y barberías en el Perú

La extorsión continúa golpeando a los negocios del sector belleza. Según Rebeca Antezana, presidenta de la Asociación Peruana de la Belleza, uno de cada 10 salones habría cerrado sus puertas debido a las amenazas y exigencias de pago por parte de organizaciones criminales.

La representante señaló que entre 2025 y 2026 se registraron diversos atentados contra trabajadores del rubro. Incluso, denunció que alrededor de cinco barberos fueron asesinados durante febrero y marzo. Pese a las marchas y reclamos realizados, asegura que la situación no ha mejorado.

Miles de negocios afectados por la inseguridad

La asociación estima que existen más de 56 mil negocios dedicados a la belleza y estética en el país, de los cuales el 90 % son emprendimientos de madres trabajadoras. Entre los establecimientos afectados figuran peluquerías, spas, barberías y centros de manicure.

Los comerciantes también denuncian robos y amenazas mientras atienden al público, por lo que algunos evalúan trasladar sus negocios para protegerse. Ante este panorama, solicitan al Gobierno medidas urgentes que les permitan trabajar sin temor y evitar el cierre de más establecimientos.