Puno: incautan 17 armas de fuego en campamento minero de La Rinconada

Un importante arsenal fue descubierto durante un operativo policial en un campamento minero de La Rinconada, en Puno. Los agentes incautaron 17 armas de fuego, cientos de municiones y diversos equipos de seguridad que se encontraban en el lugar.

La intervención se realizó como parte del plan de operaciones ‘Rinconada Segura’ y permitió identificar a tres personas presuntamente vinculadas con la organización criminal denominada ‘Los Malditos de Leviatán’.

Un arsenal bajo investigación

Entre el armamento decomisado figuran siete escopetas, una carabina, un rifle semiautomático AR-15 y ocho pistolas, una de ellas de fogueo. También se encontraron cartuchos de distintos calibres, una granada de gas lacrimógeno, 15 chalecos antibalas y teléfonos celulares.

Los detenidos fueron identificados como Eduardo Héctor Canaza, alias ‘Zapaco’; Edwin Cruz Rojas, alias ‘Chaflote’; y Yames Martín Valdéz, alias ‘Morocho’. Los tres son investigados por el presunto delito contra la seguridad pública, relacionado con la fabricación, comercialización, uso o porte de armas.

Aunque no registran antecedentes ni requisitorias, la Policía informó que presentan intervenciones previas en el sistema de denuncias policiales. El caso fue comunicado al Ministerio Público, que continuará las diligencias para determinar el origen del armamento y las responsabilidades correspondientes.