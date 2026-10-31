Cierran Plaza Grau del Callao: fuertes oleajes inundaron espacios públicos y dañaron infraestructura

Esta tarde, la Plaza Grau del Callao fue cerrada tras inundarse y presentar daños en su infraestructura debido a los fuertes oleajes registrados desde tempranas horas en nuestro litoral.

La medida temporal fue adoptada por las autoridades para prevenir accidentes y proteger a los ciudadanos que transitan por esta zona; algunos comerciantes recibieron la orden de retirarse.

VALLAS DE SEGURIDAD

Larry Lynch, subgerente de Riesgo y Desastre del Callao, dijo que monitorean el comportamiento del mar en distintos puntos de la costa chalaca, sobre todo en Chucuito y la Costa Verde.

Dijo también que, por disposición del alcalde César Pérez Barriga, se instalaron vallas de seguridad en los alrededores de la plaza para evitar que el agua avance a otros sectores, informa Exitosa.