San Borja: comerciante se enfrenta a ladrón armado y evita robo de joyería

El dueño de una joyería sufrió la tarde de ayer un intento de asalto; todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la galería La Ganadora, ubicada en la cuadra 24 de la avenida Aviación, en San Borja.

El sujeto armado ingresó al local haciéndose pasar por un cliente. Luego de preguntarle al propietario por unas joyas, sacó una pistola de su mochila. El ladrón, que usaba mascarilla, amenazó al dueño.

SALIÓ CORRIENDO

Lejos de dejarse robar, sin temor el negociante se enfrentó al ladrón. En medio del altercado, el dueño intentó cubrirse de un disparo con una caja. Al notar la fuerte resistencia, el forajido salió corriendo.

Las cámaras de seguridad registraron al malhechor bajar las escaleras rápidamente y escapar; detrás iba el propietario. Finalmente, el ladrón huyó. Las imágenes ayudarán a identificar al criminal.