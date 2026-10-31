24 Horas Edición Sabatina

31/10/2026

Halloween llena de disfraces y color las calles de Miraflores

Cientos de personas llegaron al parque Kennedy para celebrar Halloween con originales caracterizaciones, mientras los más pequeños recorrieron el lugar en busca de dulces.



La celebración de Halloween se vivió con gran entusiasmo en el distrito de Miraflores. Cientos de personas se congregaron en el parque Kennedy luciendo disfraces de personajes de películas, figuras conocidas y hasta objetos de la vida cotidiana.

Entre las caracterizaciones destacaron personajes de terror, un sacerdote, figuras de ciencia ficción y hasta una cámara fotográfica capaz de tomar imágenes reales. Niños, jóvenes y adultos participaron de esta jornada llena de creatividad y diversión.

Creatividad y dulces en el parque Kennedy

Los más pequeños fueron protagonistas de la celebración. Acompañados de sus padres, recorrieron el parque con sus disfraces y recibieron caramelos de otros asistentes, mientras disfrutaban de las actividades y el ambiente festivo.

Conforme avanzaba la noche, se esperaba la llegada de más jóvenes y adultos para continuar con las celebraciones. La jornada también coincidió con el Día de la Canción Criolla, en una fecha en la que las autoridades y los asistentes esperaban que las actividades se desarrollaran con tranquilidad y seguridad.


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