Recuperan 231 celulares robados que iban a ser vendidos en el mercado negro

Un inmueble ubicado en el jirón Jorge Basadre, en El Agustino, funcionaba presuntamente como centro de acopio de celulares robados. Durante la intervención, agentes del grupo Terna de la Policía Nacional recuperaron 231 equipos de alta gama que habrían sido sustraídos mediante asaltos y estaban listos para su comercialización ilegal.

En el lugar fueron detenidas tres personas que, pese a las evidencias encontradas, negaron tener relación con las actividades ilícitas. La Policía advirtió que los dispositivos podían terminar en manos de organizaciones criminales para cometer extorsiones o incluso ser enviados fuera del país.

Víctimas podrán recuperar sus equipos

Durante el registro, los agentes utilizaron los códigos de identificación de los teléfonos para contactar a sus propietarios. Entre ellos se encontraba un joven que había perdido su celular durante un asalto y también el avance de su tesis de maestría, que estaba próxima a culminar.

Otras víctimas relataron los momentos de violencia que atravesaron durante los robos. Una madre contó que su hija fue amenazada con un arma para quitarle el teléfono, mientras que otra afectada denunció que un sujeto le arrebató el equipo y escapó en una mototaxi.

La Policía señaló que esta intervención permitiría identificar a otros integrantes de una presunta organización criminal de mayor alcance. Por ello, no descartó nuevas detenciones en los próximos días como parte de las investigaciones.