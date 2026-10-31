Peruanos confían más en la inteligencia artificial que en sus autoridades, revela estudio

Los peruanos muestran mayores niveles de confianza en los chatbots de inteligencia artificial que en sus propias autoridades, según el Ipsos Global Trustworthiness Index 2026. El estudio también evidencia que los influencers y creadores de contenido despiertan mayor credibilidad que los políticos y funcionarios públicos.

Para el antropólogo Alexander Huerta Mercado, esta tendencia responde a la falta de cercanía entre los representantes políticos y la ciudadanía. Además, considera que la desconfianza se alimenta de una sociedad en la que existe poca disposición para escuchar y comprender al otro.

Médicos y científicos lideran la confianza

La investigación revela que los profesionales que generan mayor confianza entre los peruanos son los científicos, con 51 %, seguidos de médicos y profesores, ambos con 46 %. En contraste, los jueces alcanzan 16 % y los políticos registran un nivel negativo de confianza.

Respecto a la inteligencia artificial, el especialista sostiene que herramientas como ChatGPT se han convertido en espacios donde las personas pueden expresar asuntos personales sin temor a sentirse juzgadas. A nivel internacional, el 23 % de los encuestados considera confiables a los chatbots, mientras que el 40 % desconfía de ellos.

El estudio también señala diferencias generacionales en la confianza hacia los influencers y las redes sociales: el 17 % de la generación Z confía en estos espacios, frente al 7 % de los baby boomers.