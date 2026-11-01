Llegan al Perú dos papamóviles que trasladarán al papa León XIV durante su visita pastoral

Los dos papamóviles que trasladarán al papa León XIV durante su visita pastoral al Perú llegaron este domingo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a diez días de la llegada del sumo pontífice, prevista del 11 al 16 de noviembre. La aeronave de carga procedente de Sao Paulo, Brasil, aterrizó aproximadamente a las 9:50 de la mañana.

Se trata de dos camionetas pick-up Chevrolet Colorado, acondicionadas por la empresa General Motors de Brasil de acuerdo con las especificaciones técnicas del Vaticano. Los vehículos pesan alrededor de tres toneladas, llevan el escudo papal en sus laterales y cuentan con un asiento giratorio en la tolva, dos butacas laterales para acompañantes y una escalera eléctrica incorporada en la parte posterior.

El canciller Carlos Espá informó que ambas unidades serán utilizadas durante los recorridos del papa León XIV en Chiclayo, Lima, Callao, Cusco y Pucallpa. Sin embargo, en Santa Cruz, Cajamarca, se empleará un vehículo de la Marina de Guerra del Perú. Tras su llegada, los papamóviles y sus cúpulas de vidrio fueron descargados para ser trasladados al Grupo Aéreo N.° 8, donde pasarán por los procedimientos aduaneros correspondientes.

USARÁN PLACA PONTIFICADA

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones autorizó excepcionalmente el uso de la placa pontificia para los dos papamóviles y otros nueve vehículos destinados al traslado del Papa. La medida fue aprobada mediante la Resolución Ministerial N.° 609-2026-MTC/01.02 y establece este distintivo especial como un acto simbólico por la visita del líder de la Iglesia católica al Perú.