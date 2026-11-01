Feria "Perú Mucho Gusto" reúne a cientos de visitantes en su último día en Magdalena

La feria gastronómica Perú Mucho Gusto culminó su edición en Magdalena con una gran concurrencia de público, más de 150 expositores de las 25 regiones del país y una variada oferta de platos tradicionales.

El chancho al palo fue uno de los más solicitados por los asistentes. El restaurante Las Dalias, de Huaral, obtuvo por segundo año consecutivo el reconocimiento al “plato más querido” con su preparación de chancho al palo con naranja huando, ingrediente que busca poner en valor la gastronomía de la región Lima.

La zona de brasas y los puestos de anticuchos también registraron largas filas. Los visitantes acudieron para disfrutar de la variedad de propuestas culinarias y de los conciertos programados para el cierre de la feria.

CIFRAS

Según el vocero de PromPerú, el evento reúne entre 180 mil y 250 mil personas durante sus tres días. Además, cuenta con un mercado con alrededor de 30 expositores de distintas regiones, que ofrecen productos e ingredientes representativos del país.

La feria cerrará sus puertas a las 11 de la noche, tras tres jornadas dedicadas a la gastronomía peruana y a la promoción de sus sabores regionales.