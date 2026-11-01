Disparan contra restaurante en el Callao: dos personas resultaron heridas

Dos personas resultaron heridas luego de que delincuentes armados atacaran un restaurante ubicado en la calle jirón Cusco, en la provincia constitucional del Callao. Según el reporte, los agresores llegaron en una motocicleta y dispararon contra el establecimiento.

De acuerdo con los vecinos, se trata del segundo ataque contra el mismo local. Los residentes denunciaron que comerciantes de la zona serían víctimas de extorsión y señalaron que la inseguridad, los robos y la venta de drogas se registran con frecuencia en la calle.

Una de las personas heridas sería un cliente, mientras que la otra trabajaría en el restaurante. Los vecinos pidieron a las autoridades reforzar la seguridad y adoptar medidas para frenar los ataques.

INVESTIGACIÓN CONTINÚA

La investigación policial continúa. Las cámaras de seguridad del establecimiento podrían ser clave para identificar a los dos presuntos responsables, quienes huyeron tras efectuar los disparos.