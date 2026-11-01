Incendio en armería de Comisaría de Ate genera alarma

Un incendio registrado alrededor de las 4:00 de la mañana de este domingo generó alarma en la dependencia policial SOES Lima Este 2, ubicada en el distrito de Ate. El fuego se inició en la sala de la armería, donde se almacenan armas de fuego utilizadas por la Policía Nacional del Perú. Las llamas fueron captadas mientras salían del ambiente, lo que movilizó a los equipos de emergencia.

De acuerdo con el reporte desde el lugar, los bomberos llegaron para atender la emergencia y tardaron aproximadamente una hora en controlar el incendio. Pese a la magnitud del siniestro, no se registraron personas heridas y las consecuencias se limitaron a pérdidas materiales, entre ellas armas de fuego pertenecientes a la institución policial.

Vecinos de la zona señalaron que no sería la primera vez que ocurre un incendio en esta dependencia, pues un hecho similar se habría registrado hace aproximadamente un año. Según sus versiones, el siniestro podría estar relacionado con la antigüedad del inmueble o una posible falla en el sistema eléctrico, aunque las causas todavía no han sido confirmadas por las autoridades.

INVESTIGAN INCIDENTE

La situación también reaviva el debate sobre el estado de los locales policiales, que reciben diariamente a ciudadanos para presentar denuncias y albergan al personal encargado de garantizar la seguridad. Hasta el momento, no se han informado los resultados de una investigación sobre el origen del fuego.