Lima soporta altas temperaturas: sensación térmica podría alcanzar los 30 grados

Las altas temperaturas continúan afectando a distintos distritos de Lima, especialmente en las zonas norte y este de la capital. Según Janet Hamán, especialista en meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), entre los sectores más afectados se encuentran San Juan de Lurigancho, Ate, La Molina, Carabayllo y Puente Piedra, donde se vienen registrando temperaturas elevadas.

La especialista precisó que Carabayllo alcanzó los 27 grados, mientras que en distritos como Ate y Santa Anita se podrían registrar valores próximos a los 28 y 29 grados, con una sensación térmica de hasta 30 grados. Asimismo, Los Olivos presenta temperaturas de entre 24 y 27 grados, mientras que Jesús María registra 27 grados y San Borja llega a los 26 grados.

Hamán explicó que el incremento de la temperatura del mar peruano está favoreciendo estas condiciones de calor, situación que se suma al aumento de los vientos del sur. Estos vientos propician una mayor cobertura nubosa durante las primeras horas de la mañana e incluso a lo largo del día; sin embargo, el calentamiento del mar hace que persista la sensación de bochorno, aunque el cielo permanezca nublado.

RECOMENDACIÓN A LA POBLACIÓN

Ante este panorama, la especialista recomendó a la población protegerse de la radiación solar, incluso cuando no haya presencia directa del sol, mediante el uso y la reaplicación adecuada de bloqueador. También exhortó a mantener una buena hidratación y tener especial cuidado con los grupos vulnerables, como niños y adultos mayores.