Señor de los Milagros realizó su último recorrido procesional del año

Las calles del Cercado de Lima volvieron a teñirse de morado este domingo con motivo del quinto y último recorrido procesional del Señor de los Milagros del año 2026. Miles de devotos se congregaron para acompañar al Cristo Moreno en una jornada marcada por la fe, la devoción y las muestras de agradecimiento.

La procesión salió al mediodía desde el santuario de Las Nazarenas y recorrió diversas calles del centro de Lima, entre ellas los jirones Callao y Chancay, donde numerosos fieles esperaron el paso de la sagrada imagen. Adultos mayores, niños y familias enteras participaron de esta manifestación religiosa, llevando sus pedidos, agradecimientos y promesas.

Posteriormente, el recorrido continuó por la avenida Emancipación, para luego emprender el retorno por la avenida Tacna. Este trayecto forma parte de la tradicional jornada de despedida del Cristo Moreno, que cada año congrega a miles de personas en las principales calles de la capital.

RETORNARÁ A LAS NAZARENAS

Finalmente, la imagen del Señor de los Milagros retornará al monasterio de Las Nazarenas para su tradicional guardada, con lo que concluirá su última salida procesional del 2026. La jornada representa uno de los momentos más significativos para los devotos, quienes acompañan al Cristo Moreno en esta despedida hasta el próximo año.