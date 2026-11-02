Sensación térmica alcanza los 29 grados y golpe de calor agobia a limeños

El intenso calor se hizo sentir en las calles de Lima, donde se reportó una temperatura de 27 grados y una sensación térmica de 29 grados. En zonas como el cruce de las avenidas 28 de Julio y el Cercado de Lima, los transeúntes buscaron refugio bajo sombrillas y pequeños espacios de sombra para aliviar el bochorno.

Los ciudadanos expresaron su preocupación por las altas temperaturas y señalaron que caminar bajo el sol resulta cada vez más difícil. Algunos optaron por llevar botellas de agua, mientras otros utilizaron gorros, sombreros y prendas de manga larga para evitar quemaduras en la piel.

Limeños buscan protegerse del intenso sol

La radiación ultravioleta también representa un motivo de preocupación, pues se mantiene en niveles altos, según el reporte del Senamhi. Ante ello, especialistas recomiendan utilizar protección solar, sombreros de ala ancha y sombrillas, además de evitar la exposición directa durante las horas de mayor intensidad.

Los ciudadanos también pidieron a las autoridades implementar más espacios de sombra, árboles y puntos de refrescamiento en las calles. Asimismo, se recordó la importancia de mantenerse hidratados y tomar precauciones, especialmente entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde.