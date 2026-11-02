Gamarra: baja demanda deja vacíos talleres textiles y genera pérdidas económicas

Los talleres de confección del emporio comercial de Gamarra atraviesan una difícil situación debido a la disminución de la demanda ¿ de prendas de temporada, que los comerciantes atribuyen a los cambios en las condiciones climáticas. Algunos negocios que habitualmente contaban con entre cinco y diez trabajadores hoy lucen vacíos.

Según un reporte desde la zona, los confeccionistas esperaban elaborar prendas para la temporada de invierno; sin embargo, la menor demanda ha afectado sus actividades y sus ingresos. Entre las pérdidas mencionadas se encuentran las inversiones en maquinaria, telas e hilos.

¿REDUCCIÓN DE PERSONAL?

La situación también ha llevado a algunos empresarios a reducir su personal y evaluar otras alternativas para mantener sus negocios. Los comerciantes enfrentan además la incertidumbre sobre la posibilidad de almacenar las prendas confeccionadas para una próxima temporada, ante los cambios en el clima y las tendencias de moda.