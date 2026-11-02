Niños estudian bajo riesgo en el Callao: padres exigen reconstrucción de colegio

Padres de familia de la institución educativa Chavinillo, ubicada en el sector de Mi Perú, en el Callao, exigen la construcción de una infraestructura adecuada para sus hijos, debido al deterioro de las aulas, que presentan paredes de madera y triplay debilitadas, así como techos de calamina en mal estado.

Según los testimonios recogidos, la situación se mantiene desde hace más de 20 años y representa una preocupación por la seguridad de los estudiantes. Los padres señalaron que alrededor de 300 escolares se han visto afectados y que actualmente reciben clases en una iglesia, debido a las condiciones del plantel.

NO HAY SOLUCIÓN

Asimismo, denunciaron que, pese a las gestiones realizadas ante la UGEL junto con la dirección del colegio, aún no cuentan con una solución concreta.

Los representantes de las familias solicitaron una evaluación técnica de la infraestructura y la ejecución de obras que permitan a los alumnos regresar a estudiar en ambientes seguros y adecuados.