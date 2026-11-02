Reniec restablece sus servicios a nivel nacional tras incendio de sus servidores

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció este lunes el restablecimiento de todos sus servicios a nivel nacional, luego del incendio registrado en sus servidores que ocasionó la interrupción temporal de sus sistemas. A través de un comunicado, la institución informó que sus equipos técnicos concluyeron las labores necesarias para recuperar la operatividad y garantizar la continuidad de los servicios de identificación y registro civil que brinda a la ciudadanía.

Según explicó la entidad, el incidente se produjo debido a una sobrecarga eléctrica en las conexiones, que derivó en un incendio en sus servidores. Aunque el fuego fue controlado, los equipos resultaron afectados y obligaron a suspender temporalmente las operaciones. Reniec precisó que la medida inicial tuvo como finalidad resguardar la información de millones de ciudadanos en todo el país.

La interrupción también generó consecuencias en la Superintendencia Nacional de Migraciones, que suspendió temporalmente la emisión de nuevos pasaportes debido a las fallas de conexión con los sistemas del Reniec. Durante la contingencia, la institución implementó un procedimiento manual para el control migratorio, mientras que las verificaciones de seguridad en los puntos de control continuaron con el apoyo de la Policía Nacional y bajo los protocolos establecidos.

RETOMAN ATENCIÓN

Por su parte, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) exigió el restablecimiento inmediato de los servicios y solicitó una explicación pública, técnica y transparente sobre las causas del incidente, sus consecuencias y las medidas de contingencia que no habrían evitado la interrupción. Tras recuperar sus sistemas, Reniec agradeció la comprensión de los ciudadanos y reafirmó su compromiso de continuar atendiendo las necesidades de la población.