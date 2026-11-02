Presunta mafia en Migraciones habría traficado a 218 personas, entre ellas 23 menores

La División de Investigación contra el Crimen Organizado realiza diligencias sobre una presunta mafia que habría operado dentro de la Superintendencia Nacional de Migraciones, mediante una supuesta puerta falsa en los controles migratorios. Según el coronel Eduardo Cruz, hasta el momento se identificó a 218 personas que habrían sido traficadas, entre ellas 23 menores de edad, cifra que aún se encuentra en evaluación.

De acuerdo con las investigaciones, los implicados habrían realizado cobros en dólares por los trámites ilícitos, con ganancias que se estiman en más de 350 mil dólares. La Policía precisó que todavía existen hechos por corroborar para determinar el alcance de la presunta organización y el impacto de sus actividades.

Al término de las diligencias, los investigados fueron puestos a disposición del Ministerio Público. El fiscal a cargo ordenó la libertad de dos personas, quienes continuarían comprendidas en el caso bajo comparecencia, mientras que para otras diez se solicitaría prisión preventiva. La investigación también cuenta con información proporcionada por el Gobierno de Estados Unidos, en coordinación con su embajada.

FUNCIONARIOS DETENIDOS

Entre los funcionarios detenidos se encuentran trabajadores que laboraban en Tumbes, Puno y el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Según la Policía, seis de ellos se encontraban trabajando en distintas sedes y, al momento de los hechos, todos cumplían funciones operativas en el aeropuerto. El caso se inició en 2024, luego de que la propia administración de Migraciones detectara y denunciara las presuntas acciones ilícitas de uno de sus trabajadores.