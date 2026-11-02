Familia de Yajaira Sigueñas exige justicia y cuestiona reducción de prisión preventiva

La joven cosmiatra fue asesinada en abril del año pasado. Su familia cuestiona que el plazo de prisión preventiva contra Luis Andrés Flores Julca, investigado por el crimen, se haya reducido de 12 a 5 meses y pide que se respete la decisión inicial.

La hermana de Yajaira Sigueñas expresó su indignación por la reducción del plazo y recordó que el investigado huyó a Argentina después de los hechos. Flores Julca fue extraditado al Perú el 28 de octubre, pero hasta el momento la familia afirma que no conoce el penal al que será trasladado.

Familia reclama que continúen las diligencias

Los familiares sostienen que aún faltan actuaciones importantes para esclarecer el asesinato, como la pericia psicológica del investigado, la reconstrucción de los hechos y otras pruebas vinculadas con el caso. Además, señalaron que Flores Julca no habría brindado declaraciones sobre lo ocurrido.

La hermana de la víctima cuestionó que se contabilice el tiempo que el investigado permaneció detenido en Argentina como parte del plazo de prisión preventiva. Por ello, exige que se mantengan los 12 meses dispuestos inicialmente.