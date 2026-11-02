Pasajera herida en ataque a combi aún tiene dos balas alojadas en su cuerpo

La mujer sobrevivió al ataque armado contra una unidad de transporte público en Surquillo, donde murió el conductor Salomón Zubiaga Pariona. En exclusiva para Panamericana Televisión, contó cómo vivió el atentado y las lesiones que aún enfrenta.

La pasajera llevaba audífonos cuando escuchó los disparos y creyó que se trataba de cohetes. Sin embargo, segundos después sintió ardor en el brazo y comprendió que había sido alcanzada por los proyectiles. El ataque ocurrió en el cruce de la calle Dante con la avenida Angamos.

La víctima necesita nuevos estudios médicos

La mujer relató que el conductor cayó sobre su hombro mientras ella permanecía en estado de shock. En medio del pánico, otro pasajero la ayudó a salir de la combi. También contó que tuvo dificultades para caminar debido a una lesión en la cadera.

Tras el atentado, acudió por sus propios medios al hospital Casimiro Ulloa. Según su testimonio, los médicos le indicaron que uno de los proyectiles alojados en su brazo no será retirado, mientras que el otro requiere más evaluaciones por una pequeña fractura en la cadera.

El conductor de la unidad falleció producto del ataque, mientras que la pasajera continúa con las consecuencias de los disparos. El caso vuelve a evidenciar el peligro al que están expuestos transportistas y usuarios ante los ataques armados contra el servicio público.