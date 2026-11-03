Senamhi prevé que lloviznas en Lima continuarán hasta el 6 de noviembre

Lima amaneció cubierta de una intensa llovizna que dejó calles y pistas mojadas. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las precipitaciones se extenderán durante los próximos días y podrían mantenerse hasta el 6 de noviembre.

La especialista del Senamhi, Raquel Loayza, informó que en Villa María del Triunfo se registró un acumulado de 2.8 milímetros de lluvia, una cantidad significativa para la capital. Explicó que las precipitaciones se deben al incremento de los vientos del sur, que favorecen el aumento de la humedad y la cobertura nubosa en la costa.

La especialista también advirtió sobre las lluvias registradas en el norte del país, donde las precipitaciones se han intensificado en las últimas semanas. El radar meteorológico instalado en Piura permite identificar las zonas donde se forman las lluvias, su desplazamiento y los sectores que podrían verse afectados.

ALTAS TEMPERATURAS CONTINUARÁN

En paralelo, el Senamhi alertó que las altas temperaturas continuarán debido, entre otros factores, al calentamiento del mar, que en algunos sectores de la costa se encuentra hasta siete grados por encima de lo normal. Las temperaturas podrían alcanzar los 38 grados en el norte, 32 en la zona central y 30 en el sur.