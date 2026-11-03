Metropolitano implementa recarga con código QR en plan piloto

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) puso en marcha un plan piloto que permitirá recargar las tarjetas del Metropolitano y Lima Pass mediante código QR. La nueva modalidad comenzó en la estación Andrés Reyes, ubicada en San Isidro, y busca facilitar el proceso de recarga para los usuarios.

El vocero de la ATU, Erick Reyes, explicó que los pasajeros podrán realizar la operación a través de las máquinas de recarga, utilizando una billetera digital desde su celular. Para ello, deberán colocar su tarjeta, seleccionar la opción de pago con código QR, ingresar el monto y completar la transacción. Las recargas podrán realizarse desde un sol.

La implementación se encuentra en periodo de prueba, durante el cual se evaluarán aspectos tecnológicos y la experiencia de los usuarios. Según la ATU, luego de esta etapa, la modalidad se extenderá progresivamente a otras estaciones, comenzando por Paseo de la República, para continuar en las zonas norte y sur del Metropolitano.

MODERNIZACIÓN

Por su parte, Jorge Tola, representante de la empresa Nova, indicó que esta opción forma parte del proceso de modernización del sistema, que ya incorporó recargas mediante billeteras digitales y otros medios de pago. La nueva alternativa también estará disponible en equipos de recarga de los corredores complementarios.