Hospital Militar Central moderniza sus servicios con nueva infraestructura y tecnología médica

El Hospital Militar Central, ubicado en el distrito de Jesús María, puso en marcha un proceso de modernización integral de sus servicios de salud, que comprende la renovación de su infraestructura hospitalaria y la incorporación de tecnología médica de última generación. El director del establecimiento, el general de brigada Freddy Isla Tapia, informó que se renovaron tres pabellones de hospitalización con una capacidad total de 96 camas, destinados al personal militar, técnicos, suboficiales y sus familiares, así como a integrantes de las Fuerzas Armadas evacuados desde diferentes zonas del país por razones de servicio o entrenamiento.

Los trabajos comprendieron el mantenimiento integral de las instalaciones de agua, desagüe, conexiones eléctricas y sistemas informáticos. Asimismo, el hospital incorporó nuevos equipos médicos, entre ellos un tomógrafo, un resonador magnético, un angiógrafo, mamógrafos y ecógrafos. También se renovaron completamente tres salas de operaciones con equipos de anestesia, lámparas quirúrgicas y mesas de intervención, con el objetivo de ampliar la capacidad de atención y mejorar los procedimientos quirúrgicos.

El director del hospital explicó que el proyecto comenzó en enero de este año y que las obras se prolongaron durante aproximadamente cuatro meses. La infraestructura fue inaugurada recientemente con la presencia de la presidenta Keiko Fujimori y, desde hace algunos días, ya recibe pacientes hospitalizados. Además, precisó que el establecimiento cuenta con áreas de cuidados intermedios, espacios recreativos, lavandería y ambientes destinados al acompañamiento espiritual de pacientes y familiares. Indicó también que, de acuerdo con la Ley de Salud, el hospital está preparado para atender a cualquier ciudadano que requiera asistencia por emergencias médicas o quirúrgicas.

PRESENTA NUEVO TOMÓGRAFO

Entre las principales incorporaciones tecnológicas destaca el nuevo tomógrafo, operativo desde mayo, que junto con el resonador magnético permite agilizar los diagnósticos y facilitar las decisiones del personal médico. Estos equipos cuentan con el sistema RISPAC, que centraliza el almacenamiento y la distribución de imágenes provenientes de tomografías, radiografías, mamografías, ecografías y resonancias magnéticas para que puedan ser consultadas por los especialistas. Con estas mejoras, el Hospital Militar Central busca fortalecer su capacidad de atención y brindar servicios de salud más modernos al personal de las Fuerzas Armadas y sus familias.