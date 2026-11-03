Gobierno inicia construcción del Proyecto Trecca de EsSalud para fortalecer la atención médica de asegurados

El Gobierno dio inicio a las obras del Proyecto Trecca, una moderna infraestructura de salud que contempla una inversión de S/ 486 millones. El complejo contará con más de 100 consultorios especializados y 300 equipos clínicos de última generación, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y descongestionar las redes asistenciales de Rebagliati, Almenara y Sabogal, en Lima Metropolitana y el Callao.

Durante la ceremonia, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, destacó el papel de las Asociaciones Público-Privadas (APP) para impulsar proyectos de impacto social y mejorar los servicios públicos. Señaló que este mecanismo permite aprovechar los recursos y la capacidad de gestión del sector privado para ejecutar obras con eficiencia, calidad y rapidez.

Por su parte, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás Gonzáles, afirmó que el inicio de las obras representa un avance para cumplir una promesa pendiente con los asegurados. Asimismo, destacó que la prioridad de su gestión es brindar una atención más humana, digna y oportuna. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, también reconoció el trabajo de los equipos técnicos que permitieron impulsar el proyecto tras años de postergación.

COLABORACIÓN

Representantes de Auna resaltaron la colaboración entre el sector público y privado para ampliar el acceso a servicios de salud de calidad. Según lo informado, el proyecto cuenta con la validación de ProInversión, el Ministerio de Economía y Finanzas, Auna y Fonafe, entidades que respaldaron su viabilidad jurídica, financiera y presupuestal.