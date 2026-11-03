Papa León XIV: conoce cómo obtener entradas gratuitas para la vigilia juvenil en el Estadio Nacional

La organización de la visita del papa León XIV al Perú informó sobre el procedimiento para obtener las entradas gratuitas para la vigilia y el encuentro con los jóvenes, programado para el jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional. Durante una conferencia realizada en la sede del Arzobispado de Lima, representantes de la comisión organizadora explicaron los pasos para registrarse, las condiciones de ingreso y las medidas de seguridad previstas para esta actividad, que tendrá una capacidad limitada y contará con presentaciones artísticas, agrupaciones musicales y testimonios.

La distribución de las entradas estará a cargo de la plataforma Teleticket y se realizará mediante un registro en línea. Los interesados deberán ingresar o crear una cuenta, buscar el evento denominado “Vigilia Juvenil” y completar sus datos personales, incluido el nombre, apellido, documento de identidad y correo electrónico. Las entradas se emitirán mediante un código QR y podrán descargarse desde la sección “Mis compras”. Cada boleto será personal e intransferible, por lo que no se permitirá cambiar el nombre del titular ni cederlo a otra persona. Para ingresar será obligatorio presentar el documento de identidad original y la entrada, ya sea impresa o desde un teléfono móvil.

En el caso de los jóvenes de 16 y 17 años, el registro deberá ser realizado por un adulto responsable, debido a que Teleticket permite crear cuentas únicamente a personas mayores de 18 años. Además, los padres o tutores tendrán que descargar y firmar una declaración jurada, que deberá entregarse en formato físico el día del evento. Una vez asignada la entrada del menor, el boleto del adulto acompañante será enviado al correo electrónico vinculado a la cuenta. Ambos documentos serán personales y no podrán transferirse. Las puertas del Estadio Nacional estarán abiertas desde las 11:00 de la mañana del 12 de noviembre.

ALREDEDOR DE 15 MIL VOLUNTARIOS

Por otro lado, la organización informó que cerca de 15.000 voluntarios ya participan en los preparativos en Lima, mientras que también se requiere personal para Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Los voluntarios cumplirán labores de recepción, orientación, acompañamiento y apoyo durante las actividades papales, y pasarán por etapas de inscripción, evaluación y acreditación. Asimismo, se precisó que el sistema de entradas para la vigilia juvenil será independiente del utilizado para la misa multitudinaria del lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, cuya distribución estará a cargo de Ticketmaster y estará dirigida al público en general.