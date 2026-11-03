Breña: delincuentes roban cerca de 50 mil dólares de una agencia de viajes

Una agencia de viajes ubicada en la avenida España, en el distrito de Breña, fue víctima de un robo durante la madrugada, aproximadamente a las 12:30 a. m. Los delincuentes sustrajeron cerca de 50 mil dólares que se encontraban en el establecimiento, además de una máquina utilizada para contar billetes y verificar su autenticidad. El local se encuentra a media cuadra de las oficinas de Migraciones, en una zona donde funcionan diversos negocios dedicados a la venta de pasajes y servicios turísticos.

Las cámaras de seguridad de un establecimiento cercano registraron los momentos previos al robo y la presunta participación de cuatro personas: dos hombres y dos mujeres. Según las imágenes, uno de los sujetos habría llegado primero en un vehículo pequeño para observar el lugar. Posteriormente, regresó acompañado de otro hombre, mientras las dos mujeres permanecían cerca del negocio, aparentemente vigilando y cubriendo la visibilidad de las cámaras. Los sujetos forzaron las cerraduras, levantaron la ventana y rompieron la mampara de vidrio para ingresar al establecimiento.

Jerry Ramírez, representante legal de la agencia, contó que descubrió el robo al llegar temprano a trabajar. Encontró las cerraduras violentadas, los vidrios destrozados y los cajones abiertos. Los delincuentes se llevaron el dinero que correspondía a los clientes y que debía ser depositado, además de la máquina contadora de billetes. El representante señaló que el establecimiento lleva 27 años trabajando y que es la primera vez que enfrenta un hecho de esta naturaleza. También aseguró que asumirán la responsabilidad frente a sus clientes, pese al elevado monto sustraído, y precisó que no cuentan con un seguro contra este tipo de incidentes.

SE DEMORARON 30 MINUTOS

De acuerdo con las imágenes revisadas por el equipo periodístico, los delincuentes permanecieron cerca de media hora dentro del local, revisando diferentes espacios antes de retirarse. El representante solicitó a la Policía que utilice los videos de seguridad para identificar y ubicar a los responsables. Asimismo, cuestionó la escasa presencia policial en la zona, especialmente durante las noches. La reportera señaló que los trabajos de construcción en los alrededores de Migraciones dificultan el desplazamiento de vehículos, aunque indicó que también podrían realizarse patrullajes a pie.