¿Cómo van los precios de los combustibles en los grifos de Lima?

Los precios de los combustibles en distintas estaciones de servicio de Lima alcanzaron niveles elevados en los últimos días, en medio de la crisis internacional vinculada al conflicto en Oriente Medio y sus efectos en el mercado energético. En una gasolinera del Cercado de Lima, el GLP se ofrecía a S/ 8.69, la gasolina premium a S/ 22.69, la regular a S/ 21.29 y el diésel a S/ 26.49.

Según el reporte, los precios disminuyeron 30 céntimos de un día a otro, aunque la reducción fue considerada mínima frente a los incrementos registrados durante los últimos meses. Conductores señalaron que el alza ha afectado sus costos de operación y reducido sus márgenes de ganancia. Uno de ellos indicó que el precio de la gasolina que utiliza llegó a S/ 22.50 en las últimas semanas.

En el recorrido, también se visitó una estación que ofrece precios por debajo del promedio de la zona. Un conductor explicó que suele abastecerse allí por el costo, la calidad del combustible y la cantidad que recibe. Sin embargo, otros transportistas manifestaron que la reciente disminución no es suficiente para aliviar el impacto económico.

FACTORES INTERNACIONALES

El reporte atribuyó las variaciones de los combustibles a factores internacionales, entre ellos la situación en el estrecho de Ormuz, el conflicto en el golfo Pérsico y la guerra entre Rusia y Ucrania. Los conductores esperan que los precios se estabilicen en los próximos días.