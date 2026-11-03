Policía que trabajaba como taxista por aplicativo fue asesinado durante robo en San Juan de Miraflores

Un policía que realizaba servicios de taxi por aplicativo durante sus horas libres fue asesinado por delincuentes en San Juan de Miraflores. Los atacantes solicitaron una carrera y lo condujeron hasta la cuadra 7 de la avenida Prolongación Pedro Miotta para apoderarse de su vehículo.

Cámaras de seguridad captaron los últimos momentos del suboficial Miguel Ángel Wincha Quispe, quien apareció herido de bala en una pierna e intentó detener a los vehículos que transitaban por la zona para pedir auxilio. Sin embargo, varios conductores continuaron su recorrido sin detenerse.

Murió pese a recibir atención médica

Las imágenes muestran cómo el agente cayó varias veces al pavimento mientras intentaba mantenerse en pie. Minutos después, una camioneta de la Policía Nacional llegó para auxiliarlo y trasladarlo de emergencia al hospital María Auxiliadora, donde finalmente perdió la vida.

Vecinos y comerciantes denunciaron que este sector es frecuentado por delincuentes que utilizan falsos pasajeros para engañar a taxistas y robarles sus vehículos y pertenencias. El crimen vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los trabajadores del transporte por aplicativo ante la delincuencia.