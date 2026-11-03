20 pasos a desnivel de Lima podrían inundarse por deficiencias en sus sistemas de drenaje

Un total de 20 pasos a desnivel de Lima podrían inundarse debido a deficiencias en sus sistemas de drenaje. Según las estimaciones del Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES), estas infraestructuras presentan riesgos ante nuevas precipitaciones.

Entre los puntos identificados figuran la Vía Expresa, el túnel de la Línea Amarilla y el bypass de la avenida 28 de Julio. También se encuentran el bypass de Nueva Esperanza, que ya se habría inundado en siete ocasiones, y otros cruces importantes de la capital.

Advierten riesgo para el transporte

Otros sectores vulnerables son el cruce de las avenidas Arequipa y Javier Prado, la avenida Los Héroes con San Juan, y el cruce de San Luis con Primavera, entre los límites de San Borja y Santiago de Surco. También se identificaron puntos en la vía Expresa y la Panamericana Sur.

Ante el riesgo de aniegos, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció que reforzará la señalización en ocho puntos vulnerables para evitar que los vehículos de transporte público queden atrapados durante las lluvias.