Comas: administrador muere por explosión en campo deportivo

Una fuerte explosión registrada alrededor de las 11 de la mañana en un campo deportivo de la calle San Enrique, cerca de la avenida Trapiche, en el distrito de Comas, dejó como saldo un hombre fallecido y otra persona herida. La víctima mortal, de 61 años, era el propietario y administrador del establecimiento, donde se habrían almacenado diversos artefactos pirotécnicos.

De acuerdo con las primeras informaciones, el estallido se habría producido por una presunta manipulación inadecuada de estos materiales. En el lugar se encontraron elementos pirotécnicos, entre ellos mechas y cartuchos. La fuerza de la explosión fue tal que la onda expansiva se sintió a varios metros a la redonda y dejó las instalaciones completamente destruidas.

El segundo afectado sería un trabajador del establecimiento, quien sufrió quemaduras en aproximadamente el 25 % de su cuerpo, principalmente en el rostro, tórax y miembros inferiores. Un patrullero policial lo trasladó al Hospital Sergio Bernales, donde fue atendido en la unidad de cuidados intensivos. Posteriormente, los médicos lograron estabilizarlo, aunque su estado de salud continuaba siendo reservado.

INVESTIGAN EXPLOSIÓN

La Policía y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias de la explosión y establecer por qué se almacenaban estos materiales pirotécnicos en el inmueble. Peritos de Criminalística y representantes de la Fiscalía llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, mientras que el cuerpo del hombre de 61 años fue retirado aproximadamente a las 6:30 de la tarde, según el reporte periodístico.