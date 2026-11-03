Conductor de bus queda grave tras ataque a balazos en Chorrillos

Un nuevo ataque contra el transporte público se registró alrededor de las 7 de la noche en la avenida Guardia Civil, cerca del cruce con la avenida El Sol, en el distrito de Chorrillos. Esta vez, el blanco fue un bus de la línea 91, cuyo conductor recibió varios impactos de bala mientras realizaba su recorrido habitual. El atentado ocurrió en una zona de alto tránsito vehicular y peatonal, donde también funcionan diversos establecimientos comerciales.

El conductor fue identificado como Josué Antonio Perdomo Estrada, de 41 años y nacionalidad venezolana, quien fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora. Según el último reporte, su estado de salud es crítico debido a la gravedad de las heridas. De acuerdo con los primeros testimonios, el vehículo se encontraba en plena ruta y transportaba pasajeros cuando una persona se aproximó y disparó en reiteradas ocasiones directamente contra el chofer.

Tras el ataque, efectivos de la Policía Nacional encontraron al menos seis casquillos de bala en el lugar, evidencia de la violencia con la que se perpetró el atentado. Peritos policiales llegaron a la escena para recoger evidencias y revisar las imágenes de las cámaras de seguridad de los establecimientos cercanos. Las autoridades buscan determinar cuántas personas participaron en el ataque y establecer si el responsable llegó en una motocicleta o se desplazaba a pie antes de abrir fuego.

INVESTIGAN ATAQUE

Las investigaciones deberán esclarecer el móvil del atentado y determinar si estaría relacionado con un posible caso de extorsión, cobro de cupos o alguna venganza contra el conductor. Mientras tanto, el ataque vuelve a generar preocupación entre los trabajadores del transporte público y los vecinos de Chorrillos, debido a que ocurrió en una avenida concurrida y durante el horario de servicio. La Policía continúa con las diligencias para identificar y ubicar a los responsables.