¡Atención Lima! 19 distritos presentan riesgo muy alto de inundaciones y huaicos

Un total de 19 distritos de Lima han sido identificados con riesgo muy alto de inundaciones ante la próxima temporada de lluvias asociada al fenómeno El Niño. Según un estudio de la Dirección de Gestión Integral de Riesgos de una empresa aseguradora, entre las zonas más vulnerables figuran Carabayllo, Los Olivos, parte del Cercado de Lima y El Agustino. El informe también advierte que más de seis millones de personas están expuestas a niveles de riesgo alto y muy alto.

La investigación identificó además varios distritos con mayor vulnerabilidad frente a posibles huaicos, entre ellos Chaclacayo, Chosica, Pucusana, Punta Hermosa y Ate. Los especialistas precisaron que esta clasificación no significa que las emergencias necesariamente ocurrirán en todas estas jurisdicciones, sino que permite reconocer las zonas expuestas para adoptar medidas preventivas y reducir los posibles daños.

Otro aspecto de preocupación es el impacto que las lluvias y las inundaciones podrían generar en la salud pública y la economía familiar. Los especialistas advirtieron que la acumulación de agua y las altas temperaturas favorecen la reproducción de mosquitos transmisores del dengue y la malaria. Asimismo, señalaron que el contacto con agua contaminada y suelos afectados podría incrementar los casos de leptospirosis, enfermedad cuyo aumento ya ha sido reportado por el Ministerio de Salud.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

Finalmente, el sector asegurador también evalúa las consecuencias económicas de la próxima temporada de lluvias. Según las estimaciones presentadas en el informe, las compañías de seguros podrían desembolsar entre S/ 3.500 millones y S/ 5.000 millones en indemnizaciones por los daños ocasionados por huaicos e inundaciones. Este escenario refuerza la necesidad de identificar las zonas críticas y fortalecer las acciones de prevención frente al fenómeno climático.