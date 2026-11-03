Capturan en Pataz a alias "Gokú", señalado como principal lugarteniente de alias Cuchillo

La Policía Nacional recapturó en Pataz a un sujeto conocido como alias Gokú, quien sería el principal lugarteniente de alias Cuchillo, presunto integrante de la organización criminal La Gran Alianza. La intervención se realizó durante un megaoperativo contra la minería ilegal que terminó en un enfrentamiento armado.

El detenido, de 19 años, fue ubicado en el sector Los Cedros junto a otras 19 personas. Según información policial, sería parte del brazo armado de esta red delictiva y estaría vinculado a presuntos delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos.

Incautan armas y material explosivo

Durante la intervención, efectivos policiales y militares decomisaron fusiles, pistolas, cargadores, cordón detonante y chalecos antibalas. Las autoridades señalaron que los integrantes de esta organización cumplirían funciones como sicarios, gatilleros y operadores de la estructura criminal.

La Policía también indicó que alias Goku había recuperado su libertad pese a tener una investigación abierta en su contra. El cabecilla de la organización, identificado como Miguel Antonio Rodríguez Díaz, fue capturado en Colombia el 15 de mayo de 2025 y permanece recluido en un establecimiento penitenciario. Los resultados del operativo fueron presentados ante la presidenta Keiko Fujimori en Trujillo.