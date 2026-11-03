Lima registra temperaturas y lloviznas inusuales

Lima atraviesa días de condiciones climáticas inusuales, marcados por lloviznas, humedad y temperaturas elevadas. Mientras algunos distritos amanecen con las calles mojadas por la garúa, el calor también se hace sentir durante el día y la noche, generando desconcierto entre los ciudadanos. El Senamhi advirtió que la capital registró temperaturas de hasta nueve grados por encima de sus valores normales.

Según explicó un especialista de la institución, incluso en jornadas con cobertura nubosa se han presentado temperaturas cuatro grados superiores al promedio. En algunos sectores, pese a las lloviznas, los termómetros llegaron a marcar 24 grados. Estas condiciones están relacionadas con el contexto del fenómeno El Niño costero, que viene influyendo en el comportamiento del clima en la costa peruana.

Uno de los distritos donde se evidenció esta anomalía fue La Molina, que normalmente registra alrededor de 21 grados durante esta temporada. Sin embargo, el último lunes alcanzó los 30.3 grados. El Senamhi señaló que las temperaturas podrían continuar aumentando debido a la proximidad del verano y a las condiciones asociadas al fenómeno climático, que favorecen un mayor calentamiento.

TEMPERATURA PODRÍA AUMENTAR

La institución no descarta que algunos distritos de Lima alcancen los 35 grados en los próximos días. Además, estimó que las temperaturas podrían llegar hasta los 38 grados en la costa norte, 32 grados en la zona centro y 30 grados en el sur. Mientras tanto, la entidad continuará actualizando sus avisos meteorológicos cada tres o cuatro días ante la posibilidad de que estas condiciones se intensifiquen.