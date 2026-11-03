Extorsionadores dejan explosivos y carta amenazante en colegio de Pachacútec

Dos sujetos llegaron hasta el colegio Ingeniería, ubicado en Pachacútec, Ventanilla, y dejaron dos artefactos explosivos junto a una carta extorsiva. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del plantel.

Según las imágenes, uno de los individuos se acercó al portón principal y arrojó los explosivos. Afortunadamente, los artefactos no detonaron. Junto a ellos dejaron un mensaje firmado presuntamente por la banda criminal Los Gámora.

En el documento, los delincuentes exigían que transportistas, comerciantes y colegios de la zona se comunicaran con un número telefónico. De lo contrario, amenazaban con desatar una ola de violencia. Los vecinos aseguran que ya se estarían cobrando cupos en algunos negocios.

Los residentes manifestaron su preocupación por la falta de seguridad y señalaron que varias familias han abandonado sus terrenos por temor a los delincuentes. La Policía de Pachacútec llegó al lugar para iniciar las investigaciones y revisar tres cámaras de vigilancia que permitirían identificar a los responsables.