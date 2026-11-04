Intensas lluvias provocan aniegos en Lima Sur y Senamhi prevé lloviznas de menor intensidad

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada afectaron distintos sectores de Lima Sur, especialmente el distrito de Villa María del Triunfo, donde se reportaron aniegos. Según una especialista del Senamhi, las precipitaciones comenzaron la tarde del día anterior y alcanzaron su mayor intensidad entre la 1 y las 3 de la mañana.

La estación meteorológica de Villa María del Triunfo acumuló 6,3 milímetros de lluvia hasta las 9 de la mañana. La especialista explicó que esta cantidad representa aproximadamente 6,3 litros de agua por metro cuadrado. Además, se registraron vientos de hasta 34 kilómetros por hora, muy por encima de los valores habituales para Lima.

La entidad indicó que las lluvias más intensas se concentraron durante la jornada, mientras que para los siguientes días se esperan lloviznas de menor intensidad y una disminución de los vientos. Asimismo, precisó que, hasta el momento, no se han identificado huaicos de gran magnitud en Lima que afecten a la población.

INCREMENTO DE LA HUMEDAD

Sin embargo, la especialista advirtió que, durante el verano y en el contexto del fenómeno El Niño Costero, el incremento de la humedad proveniente de la zona costera y andina podría favorecer mayores precipitaciones. Por ello, las condiciones climáticas continuarán bajo monitoreo.