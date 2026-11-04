Fuertes oleajes afectan pistas y muros de contención en San Bartolo

Los fuertes oleajes registrados en el distrito de San Bartolo, al sur de Lima, vienen ocasionando importantes daños en la infraestructura del malecón de Playa Sur. El avance del mar y la fuerza de las olas han provocado el deterioro de las pistas, así como el debilitamiento de los muros de contención, situación que mantiene preocupados a los vecinos por el riesgo de nuevos derrumbes.

Fernando Loa, presidente de Playa Sur, denunció la falta de acciones preventivas por parte de las autoridades y advirtió que las bases del muro de contención han sido socavadas por el incremento del nivel del mar. Según explicó, existe una considerable separación entre la pista y la estructura de protección, mientras que algunos tramos de concreto armado han quedado prácticamente suspendidos, sin una base sólida que los sostenga.

El representante vecinal señaló que a lo largo de aproximadamente un kilómetro del malecón se han identificado entre 25 y 30 grandes separaciones y grietas en los muros de protección. Asimismo, explicó que durante las mareas altas las olas sobrepasan estas estructuras y aceleran el deterioro de las pistas, generando nuevos hundimientos y aberturas que podrían terminar provocando el colapso de varios sectores de la vía.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Finalmente, Loa hizo un llamado a las autoridades competentes, entre ellas la Autoridad Nacional de Infraestructura, el sector encargado de atender los riesgos del fenómeno El Niño y Sedapal, para que intervengan de manera urgente. Advirtió que debajo de la zona afectada existen tuberías de agua y desagüe que también podrían quedar expuestas por la pérdida de arena, tierra y grava, ocasionando daños en las redes de saneamiento y posibles vertimientos de aguas residuales al mar.