Presentan y bendicen los dos papamóviles para la visita del papa León XIV

En la Nunciatura Apostólica se realizó la presentación oficial y bendición de los dos papamóviles que acompañarán al papa León XIV durante su próxima visita apostólica al Perú.

Los vehículos, de color blanco, fueron acondicionados para el traslado del sumo pontífice. Según la información brindada durante la actividad, uno de ellos fue adaptado en Brasil y posteriormente trasladado al país. Ambos cuentan con las placas correspondientes otorgadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La ceremonia estuvo encabezada por autoridades eclesiásticas y representantes del Gobierno, entre ellos el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini.

DETALLES

Las unidades cuentan con una cúpula transparente de protección, un asiento destinado al papa y espacios posteriores para integrantes de su comitiva o personal de seguridad. Se prevé que los vehículos acompañen al pontífice durante sus recorridos por Lima, Callao y distintas regiones del país, entre ellas Chiclayo, Pucallpa y Cusco.